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Mersin'de Denizde Boğulan Çocukların Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Mersin'de Denizde Boğulan Çocukların Sayısı 2'ye Yükseldi

Mersin'de dün boğulma tehlikesi yaşadığı denizden sağ çıkarılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden çocukların sayısı 2'ye yükseldi. Dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen çocukların denizde boğulmak üzere olduğunu gören bir vatandaş hemen suya atlayarak birini çıkardı, diğeri ise gözden kayboldu. İlk kurtarılan çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, diğeri hayatını kaybetti. Özel hastaneye götürülen çocuğun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Mersin\'de Denizde Boğulan Çocukların Sayısı 2\'ye Yükseldi
12.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:09
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Mersin'de dün boğulma tehlikesi yaşadığı denizden sağ çıkarılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden çocukların sayısı 2'ye yükseldi.
Dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen çocukların denizde boğulmak üzere olduğunu gören bir vatandaş hemen suya atlayarak birini çıkardı, diğeri ise gözden kayboldu. İlk kurtarılan çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, diğeri hayatını kaybetti. Özel hastaneye götürülen çocuğun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Akdeniz, Mersin, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Denizde Boğulan Çocukların Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika


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