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Mersin'de Denizde Ceset Bulundu

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Erdemli'de denizde 70 yaşlarında bir adamın cesedi bulundu, kimliği henüz belirlenmedi.

11.12.2024 19:04
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Mersin'de denizde ceset bulundu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde kimliği henüz belirlenemeyen 70 yaşlarında bir şahsın cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli Balıkçı Barınağı'nın hemen dışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, olta ile balık tutmaya gelenler, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini gördü. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla giderek 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedenini sudan aldı. Ceset, balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı incelemede bulundu. Cenaze daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen ancak kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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