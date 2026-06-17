Mersin'de Denizde Kavga: 4 Kişi Sopalarla Savaştı - Son Dakika
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Mersin'de Denizde Kavga: 4 Kişi Sopalarla Savaştı

Mersin\'de Denizde Kavga: 4 Kişi Sopalarla Savaştı
17.06.2026 11:48
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Mersin'de denizde serinleyen 4 kişi arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Silifke ilçesi Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizin içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, 3 kişinin bir şahsı denizin ortasında darbettiği görülürken, plajdaki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kıyıdan yapılan uyarılar ve çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Deniz içerisinde yaşanan sopalı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Denizde Kavga: 4 Kişi Sopalarla Savaştı - Son Dakika

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