Mersin'de DEP Parti Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de DEP Parti Başkanı Gözaltına Alındı

Mersin\'de DEP Parti Başkanı Gözaltına Alındı

Mersin'de DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan ve 5 kişi gözaltına alındı, İstanbul'a götürülecek.

13.12.2024 12:09
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Mersin'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan ile eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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