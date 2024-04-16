Mersin'de depo yangını söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de depo yangını söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin altında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

16.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:32
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Mersin'de depo yangını söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin altında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay ilçeye bağlı Tömük Mahallesi 234 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye, bir evin altında bulunan depodan duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu aileye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonra yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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