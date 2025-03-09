Mersin\'de Devrilen Beton Mikserinin Altında Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin altında kalarak sıkışın sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adil Doğan idaresindeki 06 ELS 983 plakalı beton mikseri, Kocahasanlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü Adil Doğan da devrilen aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, beton mikserinin altında kolu sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç ve hidrolik basınçlı ayraç kullanarak yapılan çalışmaların ardından araç sürücüsü Doğan, beton mikserinin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN