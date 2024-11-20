Mersin'de Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Boğdu - Son Dakika
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Mersin'de Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Boğdu

Mersin'de Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top ile yaşanan tartışmada kadını boğarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

20.11.2024 12:39
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1) BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI BOĞDU

MERSİN'de Hasan Fırtına, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u çıkan tartışmada darbedip, boğdu.

Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı. Ancak kadın, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını darbedip, boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Fırtına, Mersin, Suç, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Boğdu - Son Dakika
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