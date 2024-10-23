Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

3.Sayfa

Diddy skandalı hakkında açılan 7 yeni davanın ne zaman başlayacağı belli oldu

"Allah tarafından gönderildim" diyerek kendini sokaklara attı

Dilan Polat\'ın skandal görüntülere de savunması da bir acayip

Mersin'de sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

MERSİN - Mersin'de bazı otellerin web sitelerini kopyalayarak internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 7 kişilik suç örgütü üyelerince kentte bulunan bazı otellerin web sayfaları kopyalanarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 13 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 banka kartı ile 9 bin lira para ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.