Mersin'de sahte ilan dolandırıcıları yakalandı
MERSİN - Mersin'de bazı otellerin web sitelerini kopyalayarak internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 7 kişilik suç örgütü üyelerince kentte bulunan bazı otellerin web sayfaları kopyalanarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 13 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 banka kartı ile 9 bin lira para ele geçirilerek el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?