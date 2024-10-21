Mersin\'de Domates Serasında Yangın: Ürünler Zarar Gördü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde domates serasında çıkan yangında ürünler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi'nde özel bir firmaya ait domates serasında paletler halinde gübrelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, büyüyerek seraya sıçradı. Gübrenin yanı sıra plastik malzemenin de yoğun olduğu alanda etkili olan yangın, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında serada hasar meydana geldi. - MERSİN