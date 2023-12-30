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Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Mersin'de meydana gelen kazada otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

30.12.2023 - 09:43,
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Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

MERSİN - Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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