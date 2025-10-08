Mersin'de Feci Kaza: Otomobili Tır Ezdi - Son Dakika
Mersin'de Feci Kaza: Otomobili Tır Ezdi

08.10.2025 10:52
Silifke'de tırın kazaya karışan otomobili ezdi, sürücü hastaneye kaldırıldı, yol kapandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir kazanın ardından sürücünün saniyeler öncesinde çıkartıldığı otomobili, başka bir tır ezdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza, Mersin- Antalya D-400 kara yolu, Silifke ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, yağışın da etkisiyle virajı alamayıp bariyerlere çarparak durdu. Yine aynı istikamette seyreden M.U. yönetimindeki 31 HM 388 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., tır sürücüsü tarafından araçtan indirildi. Saniyeler sonra aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır kazaya karışan araçlara vurdu. Tır, otomobili altına alıp hurdaya çevirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

YOL 3 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı.

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Kaynak: İHA

