Mersin'de fırındaki zuladan 1 milyon 758 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Mersin'de fırındaki zuladan 1 milyon 758 bin uyuşturucu hap çıktı

Mersin\'de fırındaki zuladan 1 milyon 758 bin uyuşturucu hap çıktı
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Mersin polisi, Antalya'da yakaladığı şüphelinin fırında zulaladığını itiraf ettiği 31 koli ve 6 varilden 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Şüpheli hakkındaki adli işlemler sürüyor.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi. Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Herkesin uyuşturucunun pençesinden korumak, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak ve suç unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de fırındaki zuladan 1 milyon 758 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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