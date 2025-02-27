Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 7.9 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 7.9 Milyon TL Ceza

Mersin\'de Fuhuş Operasyonu: 7.9 Milyon TL Ceza

Mersin'de yapılan denetimlerde 2 işletmede fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı, 7.9 milyon TL ceza kesildi.

27.02.2025 11:02
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Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde 2 işletmede fuhuş yaptıran 2 şüpheli tutuklandı, 7 milyon 950 bin TL de ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez ilçelerdeki spa, sauna, masaj salonu ve alkol sunumu yapan umuma açık iş yerlerinde SGK, defterdarlık ve Sağlık Müdürlüğü denetmenlerinin katılımıyla eş zamanlı uygulama yaptı. Denetimlerde 2 işletmede 5 yabancı uyruklu şahsa fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptıran 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest kaldı. Fuhşa zorlanan 5 yabancı uyruklu kişi de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. Uygulama genelinde ise paydaş kurumlarla birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 7 milyon 950 bin TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 7.9 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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