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Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhuş ve insan ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 mağdur kadın kurtarıldı ve uyuşturucu, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Mersin\'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama
26.12.2023 - 22:48,
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Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş ve insan ticareti operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalar ile elde edilen deliller sonucunda Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda suça konu 4 mağdur kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ile 44 bin 230 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Operasyon, Jandarma, Bozyazı, Mersin, İnsan Hakları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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