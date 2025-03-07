Mersin'de Genel Denetim: 42 Ekip Görevde - Son Dakika
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Mersin'de Genel Denetim: 42 Ekip Görevde

Mersin\'de Genel Denetim: 42 Ekip Görevde

Mersin polisi, asayişi sağlamak amacıyla 42 ekip ile halk kompleksinde genel denetim yaptı.

07.03.2025 09:52
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Mersin polisi birçok birimden 42 ekibin katılımıyla halk kompleksinde genel denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube koordinesinde KOM, TEM, Trafik ekiplerinin de katılımıyla, asayiş olaylarının önlenebilmesi ve genel güvenliğinin sağlanması amacıyla hal kompleksi içi ve çevresinde eş zamanlı uygulama yaptı. 42 ekip 110 polisin görev aldığı denetimlerde 485 şahıs ve 60 araç, 46 motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimde 3 araç sahibine trafik cezası uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerin süreli denetim ve uygulara devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Genel Denetim: 42 Ekip Görevde - Son Dakika

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