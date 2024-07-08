Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

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Mersin'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 organizatör gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı bir araştırma ve takip başlattı. Operasyon sonucunda, Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

08.07.2024 09:33
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Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda iki ilde 5 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 şüpheli tespit etti. Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, elde edilen deliller sonucunda şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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