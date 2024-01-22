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Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı

Mersin polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını telefonculara sattıkları tespit edildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

22.01.2024 - 08:18,  Güncelleme: 08:19
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Mersin polisinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonları getirdikleri ve telefonculara sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine Tarsus ilçesinde belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timleri dahil 170 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 2 şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Mersin\'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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