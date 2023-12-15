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Mersin'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim - Son Dakika
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Mersin'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim

Mersin polisi, 13 ilçede eş zamanlı olarak günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunanlara idari para cezası kesildi.

Mersin\'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim
15.12.2023 - 00:34,  Güncelleme: 00:36
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Mersin'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim

MERSİN - Mersin polisi, 13 ilçede eş zamanlı olarak günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunanlara idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ile genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi çerçevesinde günü birlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 67 ekip, 226 polisin katılımıyla 363 kiralık araç firması ile 106 günü birlik tesisi denetlenirken, eksiklikleri bulunan işletmelere 122 bin 734 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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Mersin, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına denetim - Son Dakika
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