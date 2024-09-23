Mersin\'de Güzellik Merkezlerine Denetim

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Mersin'de, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, hijyen kuralları, ruhsat ve izin belgeleri, çalışanların yeterlilik belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenle hizmet almasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle halk sağlığını doğrudan etkileyen güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem başlatıldı. Uyulması gereken kurallar ve standartlar hakkında işletme sahiplerine bilgilendirme yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, denetimlere katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek, vatandaşların her türlü şikayet ve taleplerini Yenişehir Belediyesi Halk Masası'na iletmeleri çağrısında bulundu. - MERSİN