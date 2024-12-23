Mersin'in Erdemli ilçesinde sürüye çarpan araç, 4 hayvanın telef olmasına neden oldu.
Kaza, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre D.T. idaresindeki araçla ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yolda fark etmediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 4 hayvan telef oldu. Yara almayan sürücü ile eşi ise kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Hayvan Sürüsüne Çarpan Araç 4 Telef Etti - Son Dakika
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