Mersin\'de Hijyen Denetimi: 2 Fırın Kapatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 2 fırın kapatıldı.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan fırın denetimlerinde hijyen şartlarında uyulmadığı, çalışma alanlarının temizliğinin yetersiz olduğu tespit edildi. Ekipler, hijyen eksiklikleri bulunan 2 fırını kapattı. Ayrıca fırınlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerin sürekli yapılacağına değinen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Zabıta ekiplerimiz, özellikle gıda üretimi yapılan işletmelerde hijyen kurallarına titizlikle uyulup uyulmadığını denetliyor. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, halkımıza güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve yaptırımların devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Halkımızı sağlığı ile kim oynarsa gözünün yaşına bakmayız" diye konuştu. - MERSİN