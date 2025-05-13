Mersin\'de İpi Dolanan Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mersin'de bir binanın çatısında ayağına ip dolandığı için mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında uzun süre asılı halde hareketsiz kalan bir güvercin, çevredekilerin dikkatini çekti. Kuşun çatıdaki bir ipe takılarak mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıdaki güvercine ulaştı. Ekipler güvercini önce bulunduğu yerden ardından da dolanan ipten kurtardı. O esnada başka bir güvercinin de etrafta uçtuğu gözlendi. Sağlık durumu kontrol edilen güvercin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - MERSİN