Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu
22.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma, kaçak sigara imalatı yapan bir şüpheliyi yakaladı, çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalatı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda on binlerce doldurulmuş sigara ile çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Bozyazı ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenlendi.

Adrese yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 sigara basma makinesi, 1 kompresör, 1 kızılötesi dereceli yerden ısıtma filmi, 57 bin 240 makarona basılmış sigara, 67 bin boş makaron, 17 bin 250 sigara sarma kağıdı, 4 bin 300 sigara filtresi, 15 bin 250 şeffaf sigara poşeti ile 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İngilizler duyurdu: ABD, İran’a tek başına saldırmayacak İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi

10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:24:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.