Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Gözaltı

Mersin'in 4 ilçesinde jandarma ekipleri kaçak sigara ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur, Aydıncık, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine adreslere operasyon yapıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Şahsıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 297 bin adet bandrolsüz makaron, 247 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 18 bin 150 adet sigara filtresi, 133 kilogram bandrolsüz tütün, 10 bin 500 adet şeffaf sigara poşeti, 2 bin 600 adet sigara kağıdı, 20 paket nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara kiti, 6 adet elektrikli makaron doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN