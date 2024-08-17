Mersin\'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mersin'in Anamur ilçesinde bir otomobile çarpıp yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaza Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Demirören Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir aracın lastiğinin inmesi sonucu geri geri geldiği esnada aynı yöndeki Ayhan Koca idaresindeki 07 BAA 998 plakalı kamyonet otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonet bu sırada arkasından gelen Ş.A. yönetimindeki 21 BK 668 plakalı otomobile çarpıp yoldan çıktı yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü Koca olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN