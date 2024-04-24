Mersin\'de kaybolan 80 yaşındaki şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı

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Mersin'de kaybolan 80 yaşındaki şahsın bulunması için birçok ekibin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi'nde 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri gece yarısı Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki arazide arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar sahada arama çalışmalarına devam eden ekiplerin bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi.

Taşpınar'ın bulunması için çalışmaların belirlenen bölgelerde gün boyunca süreceği bildirildi. - MERSİN