Mersin\'de Yıldız Dağı\'nda kaybolan 80 yaşındaki şahsın arama çalışmaları sürüyor

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Mersin'de Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki şahsın bulunması için birçok ekibin katılımıyla başlatılan arama çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Konya'dan tırmanış için merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Yıldız dağına gelen 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki dağlık arazide arama çalışmalarına başladı. 2 gün geçmesine rağmen sahada arama çalışmalarına devam eden ekipler bir sonuca ulaşamadı.

Ekiplerin Yıldız dağı çevresinde, bugün helikopter desteğinde arama çalışmasına gün boyunca devam edeceği ifade edildi. - MERSİN