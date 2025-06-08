Mersin\'de Kayıp Sevgül Barış İçin Arama Başlatıldı

Mersin'de kayıp olduğu bildirilen 40 yaşındaki Sevgül Barış'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Sevgül Barış (40), merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Yakınları, kendi imkanları ile Barış'ı bulamadı.

GECE BAŞLAYAN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. Bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Gece başlayan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.