Mersin\'de Kaza: Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Sürücüsü Sıkıştı

Mersin'in Mut ilçesinde tıra arkadan çarpan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Sertavul- Karaman yolu Barabanlı mevkiinde meydana geldi. Mersin'den Karaman istikametine giden M.A. yönetimindeki kamyonet, dorse bağlantısı koptuğu için yavaşlayan K.E.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Mut Grup Amirliği ekipleri, hidrolik kesici, yardımı ile sıkışan sürücüyü kurtardı. Kurtarılan sürücü hazır bekleyen ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN