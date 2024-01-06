Mersin\'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş\'ta yakalandı

Mersin'de kız arkadaşının silahla vurarak öldüren şahıs, Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından aracının içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 Aralık 2023 tarihinde, İrem Sağlam (24) ile evine gelen erkek arkadaşı M.T.A. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, M.T.A., tabancayla İrem Sağlam'ı başından vurarak öldürmüştü.

Adıyaman'a kaçtığı belirlenen M.T.A'nın, Mersin'e döneceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri, şüpheliyi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aracının içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden 1 tabanca ve şarjör, 9 fişek, 1 bıçak, 4 gram ağırlığında esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten adam öldürme ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından UYAP kaydının olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan M.T.A., cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ