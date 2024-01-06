 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kız arkadaşını silahla vurarak öldüren şahıs, Adıyaman'a kaçtıktan sonra Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından aracının içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu belirtildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Mersin\'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş\'ta yakalandı
06.01.2024 - 17:59,
Abone Ol

Mersin'de kız arkadaşının silahla vurarak öldüren şahıs, Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından aracının içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 Aralık 2023 tarihinde, İrem Sağlam (24) ile evine gelen erkek arkadaşı M.T.A. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, M.T.A., tabancayla İrem Sağlam'ı başından vurarak öldürmüştü.

Adıyaman'a kaçtığı belirlenen M.T.A'nın, Mersin'e döneceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri, şüpheliyi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aracının içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden 1 tabanca ve şarjör, 9 fişek, 1 bıçak, 4 gram ağırlığında esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten adam öldürme ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından UYAP kaydının olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan M.T.A., cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Jandarma, Akdeniz, Mersin, Tutuklama, Adliye, Uyuşturucu, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika


17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak

Son Dakika
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement