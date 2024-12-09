Mersin'de Koca Vahşeti: Karısını ve Oğlunu Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Koca Vahşeti: Karısını ve Oğlunu Öldürdü

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Mersin'de bir adam, eşi ve ardından 8 yaşındaki oğlunu öldürerek intihara teşebbüs etti.

09.12.2024 00:58
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Mersin'de koca vahşeti devam etti: Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü

Yeni aldıkları evin önünde karısını öldüren adam, dün de oğlunu öldürüp intihara teşebbüs etti

MERSİN - Mersin'de önceki gün yeni aldıkları evin önünde eşini tabanca ile başından vurup öldürerek kaçan engelli koca, dün de 8 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının kocası Zafer Ç. de eşinin yanına gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Oğlunu da öldürüp intihara teşebbüs etti

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, dün gece saatlerinde zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürerek intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Önceki gün karısını, dün de oğlunu öldüren zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Koca Vahşeti: Karısını ve Oğlunu Öldürdü - Son Dakika

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