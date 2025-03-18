Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira! - Son Dakika
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Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira!

Mersin\'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira!

Mersin'de 116 müşteriyi dolandıran kuyumcu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı; 14 kişi gözaltında.

18.03.2025 15:40
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Mersin'de 116 müşterisinin yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken, olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterilerinden satın aldığı altınlar ile altın bozduranların paralarını vermediği yönünde şikayetler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin, şahıslardan piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı belirlendi.

Şirket sahibi İstanbul Havalimanı'nda, şirket müdürü yayla evinde yakalandı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izleyerek, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şikayetlerin artması üzerine ortadan kaybolan şirket sahibi kuyumcu I.O.'yu İstanbul Havalimanı'nda, şirket müdürü O.B.'yi ise gizlendiği yayla evinde yakalayan ekipler, ayrıca olayla ilgili aralarında çalışanların da olduğu 12 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dokümanlar ele geçirilirken, bilgisayar cep telefonu gibi materyallere de incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Müşteriler olayın duyulmasının ardından kuyumcu dükkanının önünde toplandı

Öte yandan, olayın duyulmasının ardından geçtiğimiz Cumartesi günü kuyumcu dükkanının önünde toplanan bazı müşteriler tepkilerini dile getirerek, şüphelinin yakalanmasını istemişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira! - Son Dakika

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