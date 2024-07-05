Mersin'de Limon Bahçesinde Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Limon Bahçesinde Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yapılan bir operasyonda, bir şahsın limon bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi. Operasyonda 62 kök Hint keneviri ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 09:58
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Mersin'de limon bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli, polisin operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, bir şahsın bahçesindeki limon ağaçlarının arasında uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, ağaçların arasına ekili halde 62 kök Hint keneviri tespit ederken, evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Limon Bahçesinde Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Limon Bahçesinde Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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