Mersin'de Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
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Mersin'de Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Çalışmaları

Mersin\'de Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Çalışmaları

Bozyazı'da polis, madde bağımlılığına dair bilgilendirme çalışmaları yapıyor ve destek hatları hatırlatıyor.

25.03.2025 13:05
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimi, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Merkez Mahallesi'nde bulunan esnaflar ve vatandaşlar bilgilendirilerek, madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Polis ekipleri, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerken, vatandaşlara dağıtılan broşürler aracılığıyla madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Ayrıca, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında emniyet birimlerine bildirimde bulunmanın önemi vurgulandı.

Ekipler, toplumun her kesimini madde bağımlılığı ile mücadelede bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Vatandaşlar ise bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesini isteyerek emniyet güçlerine teşekkür etti.

Madde bağımlılığı ile ilgili sorun yaşayan bireyler için destek hatları ve danışmanlık hizmetlerinin bulunduğunu hatırlatan polis ekipleri, toplumun her kesiminin bu mücadelede duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika

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