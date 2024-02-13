Mersin\'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlk kaza Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi Musa Bengi İlkokulu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur S. (21) idaresindeki 33 KLF 48 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadının kullandığı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Onur S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kaza ise Mithatpaşa Mahallesi Ali Mistilli İlkokulu önünde meydana geldi. İ.K. idaresindeki kamyonet dönüş aldığı sırada R.U. yönetimdeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü R.U. hafif yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
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