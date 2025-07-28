Mersin\'de Midibüs Kazası: Sürücü Sıkıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tömük Mahallesi Elvanlı Caddesi'nde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 08 EA 030 plakalı midibüs, Çeşmeli istikametinden Erdemli yönüne seyir halindeyken, Tömük kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen S.S.B. idaresindeki 33 C 8139 plakalı Silifke Koop'a ait yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sürücü S.K. direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hidrolik kesici ve ayırıcı ekipman kullanarak sürücüyü sıkıştığı yerden dikkatli bir şekilde çıkardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN