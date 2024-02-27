Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı

Mersin\'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı

Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütünün sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet gösteren 2 terörist yakalandı. Teröristlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve eylem arayışında oldukları tespit edildi. Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

27.02.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda biri bölücü terör örgütünün sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet gösteren 2 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan ortak çalışmada bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 1 teröristin Mersin'e geldiği belirlendi. Takibe alınan teröristin Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir terörist ile bağlantılı olduğu ve eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. 2 terörist operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de MİT ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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