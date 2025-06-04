Mersin'in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Profoser Hüseyin Gezer Caddesi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,N.S. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaydı. Sürücünün yaralandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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