Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Motosiklet refüje böyle çarptı: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de virajı alamayan motosiklet sürücüsünün kaza anı araç kamerasına yansıdı. Refüje çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Mezitli ilçesi 2. Çevreyolu İsmet İnönü Bulvarı Eskiköy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet, seyir halindeyken virajı alamayınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi savrularak düştü. Olayı gören vatandaşlar araçlarından inerek yaralılara yardım etti.

Kaza anı araç kamerasında

Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüye göre; bulvarda iki motosiklet seyir halinde ilerliyor. Üzerinde bir kişi bulanan motosiklet sağa doğru virajı alarak yoluna devam ederken, iki kişinin bulunduğu motosiklet ise refüje çarparak devriliyor. Sürücü yola savrulurken, yolcu ise refüje düşüyor. Bu sırada olay anını kaydeden aracın sürücüsü ise yola savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için sağa çekerek, yardım için duruyor.

Ağır yaralanan 2 kişinin, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.