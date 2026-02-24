Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

24.02.2026 23:20
Bozyazı'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki okul bölgesinde bulunan trafik ışıklarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Mavzer (19) yönetimindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C. idaresindeki 66 FF 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mavzer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

