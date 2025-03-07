Mersin'de motosiklet kazası: Sürücü havalandı - Son Dakika
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Mersin'de motosiklet kazası: Sürücü havalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet otomobile çarpınca sürücü havada taklalar atarak yaralandı.

07.03.2025 15:58
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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu: O anlar kamerada

Motosikletin çarptığı otomobil ise başka bir araca çarparak durabildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar atarak yere düşerek yaralandı. Motosikletin çarptığı otomobil ise başka bir araca çarparak durabildi.

Kaza, İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZS 8310 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken yan sokaktan çıkan A.İ.U. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü yaklaşık 2 metre havalanıp taklalar atarak yere düştü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise karşı şeritten gelen Mercedes marka 33 BAA 315 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin inceleme yaptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede seyreden otomobile motosikletin çarpması ile sürücünün havalanıp taklalar atıp düşme anı yer aldı. Ayrıca, çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeritten gelen araca çarpması görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de motosiklet kazası: Sürücü havalandı - Son Dakika

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