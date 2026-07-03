Mersin\'de Müstehcen İçeriklere Operasyon

Mersin'de siber polisinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen toplam 140 hesap hakkında işlem yapıldı.

Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlemler başlatılırken, bu kapsamda 140 URL adresine erişim engeli getirildi ve ilgili içerikler yayından kaldırıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sanal devriye faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN