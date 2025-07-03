Mersin\'de öğrencilere çarpan sürücüye hapis cezası

Mersin'de yaya geçidinden geçen öğrencilere çarparak birinin ölümüne, diğerinin ağır yaralanmasına neden olan sürücü, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu sanığın cezası ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Kaza, 23 Mayıs 2023 tarihinde Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun T. (25) yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel'e (11) çarptı. Kazada Elif Su Ekinci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif Yüksel ise uzun süre hastanede tedavi gördü. Kaza anı araç kamerasına da yansıdı.

Asli kusurlu bulundu

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Coşkun T. hakkında Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. İddianamede, sanığın kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Savcı, duruşmalarda sanığın "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Coşkun T., mağdur aileler ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatları, sanığın olası kastla yargılanmasını ve daha ağır bir ceza almasını talep etti.

Sanık Coşkun T. ise yaptığı savunmada, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum" dedi.

Tahliye karar ve ehliyet iptali

Mahkeme, sanığı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk süresi ve aldığı ceza dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ayrıca sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. - MERSİN