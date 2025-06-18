Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış - Son Dakika
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Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış

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Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış
18.06.2025 12:17
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Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış
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Mersin'de bir okul bahçesinde asılı olan voleybol filesine takılıp düşen 13 yaşındaki öğrenci, kılcal beyin kanaması, kafatası travması ile beyne hava kaçması durumlarıyla 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 13 gün hastanede tedavi gördü. Çocuğun annesi, oğlunu kendi aracıyla hastaneye götüren okul müdürünün yolda durarak markete gittiğini öne sürerek olayla ilgili ihmali olanlardan şikayetçi oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yer alan Sinan Suverir İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde 28 Mayıs'ta korkunç bir olay yaşandı. 7. sınıf öğrencilerinden 13 yaşındaki Taha Bayar, arkadaşlarıyla birlikte hızla sınıfa gitmek için koşmaya başladı. Bu sırada bahçedeki voleybol filesini fark etmeyen Başar, takılarak beton zemine düştü.

VOLEYBOL FİLESİNE TAKILDI, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İdareciler tarafından aileye haber verilmesi üzerine baba, okula gittikten sonra çocuğun, araçla ilçe devlet hastanesine oradan da şehir hastanesine götürüldüğü öğrenildi. 5 günü yoğun bakım olmak üzere 13 gün hastanede kalan Başar'da kılcal beyin kanaması, kafatası travması ile beyne hava kaçması durumlarının yaşandığı bildirildi. Hastaneden taburcu edilerek evine gönderilen Başar'ın, beyne kaçan havanın ise 3 aylık tedaviyle çıkmasının beklendiği belirtildi.

Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış

AİLE İDARECİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile, okul tarafından görüntüler olmadığı gerekçesiyle hem jandarmaya hem de kendilerine güvenlik kamerası kayıtlarının verilmediğini ileri sürdü. Ancak olay anı, okulun bahçesini gören başka bir yere ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, hem filenin yanlış şekilde ve sürekli bahçede takılı olmasından dolayı hem de çocuklarının olaydan sonra ambulans çağrılarak hastaneye götürülmediği iddiasıyla idarecilerden şikayetçi oldu.

Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış

MÜDÜR HASTANE YOLUNDA MARKETE UĞRADI İDDİASI

Evde filografi sanatıyla uğraşarak geçimlerini sağlayan baba Nurettin ile anne Pınar Bayar, ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. Oğlunun düşmesinden sonra ambulans çağrılmadığını, eşinin arandığını belirten anne Bayar, ilçe devlet hastanesine götürdüklerinde hayati tehlikesinin olduğunun söylendiği ve şehir hastanesine gönderildiğini anlattı. Hastaneye götürülürken okul müdürünün kendi aracını kullandığı ancak yolda durup markete gittiğini, su ve poşet aldığını iddia eden Bayar, ihmali olanların ceza almasını istedi. Ayrıca, baba Nurettin ile anne Pınar Bayar, voleybol filesinin sürekli takılı olduğunu ve mevzuata aykırı yerde olduğunu savundu.

Evde çocuklarının tedavisiyle ilgilenen aile, okul yöneticilerinden ve ihmali olanlardan jandarmada şikayetçi olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behzat:
    yani çocuğunu arabasına almış bu devirde sen neyin peşindesin. 53 9 Yanıtla
  • Uygar Demirbas:
    Bu nasıl aile markete uğrar su alır çocuğuna öğretmen hastaneye yetiştirdi olmadı öylemi 45 7 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    İyide çocuğun midesi bulanmış başı dönmüş olabilir adamda çocuğun elini yüzünü yıkamak için şu almıştır bu nasıl bir yaklaşım adam kendi aracıyla hastahane kaldırmış gene yaranamamis ne demişler iyilikten maraz doğar 29 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    bizde her acile gittiğimizde markete uğruyoruz niye biliyormusunuz.. hastahanelerde bir şişe su 10 tl marketteyse 3.75 21 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış - Son Dakika
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