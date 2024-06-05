Mersin'de Organize Çete Çökertildi: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Organize Çete Çökertildi: 10 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilikten yaralamaya kadar birçok suça karıştığı belirlenen organize çete, polisin çalışmasıyla çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tefecilik, kasten yaralama, yağma gibi suçları işleyen 10 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalanırken, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, mühimmatlar ve örgütün haberleşmede kullandığı dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

05.06.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilikten yaralamaya kadar bir çok suça karıştığı belirlenen organize çete polisin çalışmasıyla çökertildi, 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Tarsus, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Organize Çete Çökertildi: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
07:39 CHP’li Başarır’dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek’in yerine neden kayyum atamadınız CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
01:08 Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Organize Çete Çökertildi: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement