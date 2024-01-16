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Mersin'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 28 Yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Otobüsün Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin\'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 28 Yaralı
16.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:46
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Otobüsün Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Kazaya karışan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan ve Aydıncık ilçesinde devrilen otobüsün Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolcuları ile birlikte gardan hareket ettiği anlar yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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