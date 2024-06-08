Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mersin- Adana otoyolu Çilek bölgesinde A.A.'ya ait BMW marka 33 APY 702 plakalı araçta seyir halinde iken elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
Öte yandan, Tarsus'ta Eski Ömerli Mahallesi'nde bulunan pastaneye ait mutfakta yangın çıktı. Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Pastanede hasar oluştu. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Otomobil ve İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?