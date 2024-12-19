Mersin\'de Rüşvet Operasyonu: 114 Gözaltı

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Mersin'de gümrük memurları ve müşavirlere yönelik rüşvet operasyonu: 114 gözaltı

MERSİN - Mersin'de Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen 'zincir' adı verilen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 34'ü kamu görevlisi olmak üzere gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.