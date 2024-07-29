Mersin'de Sahte Cinsel İlaç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Sahte Cinsel İlaç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte cinsel ilaç üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.

29.07.2024 08:44
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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cinsel içerikli sahte ilaç yapıp piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sahtecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli'de 2 şüphelinin bir depoda sahte cinsel ilaç üretimi yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi. Bunun üzerine belirlenen depolara düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Üretim yeri haline gelen depolarda yapılan aramada ise 8 bin 327'si dolu 28 bin 327 adet kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 340 gram sildenafil sitrat, 25 bin adet paketleme etiketi ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, Erdemli, Mersin, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sahte Cinsel İlaç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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