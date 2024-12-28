Mersin'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de jandarma, sahte içki üreten 2 kişiyi yakaladı, 1100 litre içki ve etil alkol ele geçirildi.

28.12.2024 23:15
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Mersin'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, bin 110 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bin 110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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